Weihnachten auf dem Linder Hof: Das ist in Allmannshofen geboten

Emil und Theo werkeln fleißig. Zwar haben die Geschwister mit ihren zweieinhalb bzw. dreieinhalb Jahren keine echten Werkzeuge in der Hand – mit dabei sind sie trotzdem, denn am 8. Dezember wird ein kleiner Weihnachtsmarkt auf dem Linder Hof in der Brunnenmahdsiedlung stattfinden und der soll mitunter ihnen, den Kindern, eine große Freude machen, verrät die Initiatorin und Mama der Knirpse, Carola Linder.

Insgesamt 18 Standbetreiber sind in Allmannshofen mit dabei

Seit September werde geplant, nun sind sie und ihr Mann Peter auf der Zielgeraden angekommen, die beide – aufgrund der zahlreichen Auflagen, die zu erfüllen sind – zeitweise nur noch unscharf und in weiter Ferne sehen konnten. Mit einem großen Dankeschön für das Engagement der Mitarbeitenden in der Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf und der Erlaubnis für ihren Weihnachtsmarkt in der Tasche verrät Linder nun, was auf dem Hof geplant ist.

Am 8. Dezember, dem zweiten Adventssonntag, wird zwischen 11 und 19 Uhr ein kleiner Weihnachtsmarkt in der Brunnenmahdsiedlung stattfinden. Zudem bietet das Paar das an, wofür sie im Lechtal und darüber hinaus bekannt sind: Fisch. Es gibt Steckerlfisch to go – auf Vorbestellung bis Dienstag, 3. Dezember. Im Fokus steht für Carola Linder allerdings etwas ganz anderes: Sie möchte einen kleinen, kinderfreundlichen Weihnachtsmarkt organisieren und dort auch sozialen Themen einen Raum geben. Eine Standgebühr verlangt sie von den 18 Standbetreibern nicht, erklärt die Organisatorin und verrät auch, dass sie das anfangs versprochen habe – bevor ihr klar wurde, wie teuer die Genehmigung und die Erfüllung der Auflagen werden würden.

Untergebracht sind die 18 Stände in der riesengroßen Maschinenhalle mit über 350 Quadratmetern, die zwei Wochen vor dem Weihnachtsmarkt noch proppenvoll mit Sachen war, die so gar nicht weihnachtlich anmuteten. Im Außenbereich ist Platz auf weiteren 250 Quadratmetern. In Weihnachtsstimmung versetzt werden die Gäste mit zwei dekorierten Adventsfenstern dort, wo später einmal der Hofladen entstehen soll.

Das Angebot der Standbetreiber ist bunt gemischt und reicht von Tee und Zubehör über gedrechselte Waren und gehäkelte Sachen, über Kinderbekleidung sowie Taschen bis hin zu Keramik, Schmuck, Honig und Bienenprodukten. Stände mit Essen und Getränken – Met und Glühwein, Apfelsaft, Kakao, Crêpes, polnischen und ukrainischen Spezialitäten und anderen Leckereien – ergänzen das Angebot. Besonders wichtig ist Carola Linder jedoch, sozialen Themen einen Raum zu geben. Sowohl das Dominikus-Ringeisen-Werk wird mit Produkten aus der eigenen Fertigung und den Werkstätten vor Ort sein als auch Vertreter von Dachskinder e.V., einem Verein, der sich für die Pflege schwerstmehrfachbehinderter Kinder einsetzt.

Für Kinder ist in Allmannshofen besonders viel geboten

Außerdem ist ihr das Angebot für Kinder auf „ihrem“ Weihnachtsmarkt ganz besonders wichtig. Ein kleines, heimeliges Wohnzimmer möchte sie in der Maschinenhalle einrichten, in dem die Kinder den Nikolaus und seinen Engel besuchen dürfen. Weihnachtselfen werden über den Markt springen. In der Hütte, in der Emil und Theo tatkräftig mit anpacken, soll das Kinderschminken stattfinden. Einen Malwettbewerb hat Carola Linder ebenfalls für die kleinen Besucherinnen und Besucher geplant. „Während wir werkeln, fällt uns immer noch mehr ein“, verrät sie, während sie von der Idee berichtet, das Holzhäuschen, an dem die Kinder werkeln, als Lebkuchenhaus zu dekorieren, in dem sogar selbstgebastelte, beleuchtete Bonbons zu sehen sein werden.

Info Am zweiten Adventssonntag, am 8. Dezember, findet zwischen 11 und 19 Uhr der kleine Weihnachtsmarkt in der Brunnenmahdsiedlung statt. Wer Steckerlfisch to go kaufen möchte, muss diesen bis Dienstag, den 3. Dezember, vorbestellen. Die Sitzmöglichkeiten auf dem Weihnachtsmarkt sowie die Parkmöglichkeiten rundherum sind begrenzt.