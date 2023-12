Allmannshofen

Wie die kleine Ziege Hejhej sich ins Leben kämpft

Hejhej heißt die kleine Ziege, die vielen in Allmannshofen ans Herz gewachsen ist. Hier sitzt der Ziegenbock auf seinem Lieblingsplatz auf der Couch.

Plus Das Sofa ist ihr Lieblingsplatz. Doch ein gekrümmtes Bein macht es der Babyziege in Allmannshofen nicht leicht, groß zu werden. Helfen konnte nur eine OP.

Die Vierjährige schreit früh morgens im Garten herum. Da habe ich noch nicht einen Schluck Kaffee getrunken. Ich muss raus und nachsehen, was los ist. Je näher ich ihr komme, desto mehr verstehe ich, was sie brüllt: “Hier sind Ziegenbabys, Mama!” Ist natürlich Quatsch, wieso sollten bei uns... Da habe ich meiner Tochter zu Unrecht unterstellt, dass sie sich etwas ausdenkt, um mich in den Garten zu locken. Hier sind tatsächlich zwei Zicklein.

So begann die Geschichte unseres Ziegenbocks Hejhej. Zu dieser frühen Morgenstunde ahnte noch keiner, wie oft er auf unsere Couch pinkeln würde und wie vielen Menschen ein kleiner Bock ans Herz wachsen kann. Hier erzählen wir seine Geschichte vom Kampf um ein schmerzfreies Leben.

