Der Regionalmarkt vom Naturpark Westliche Wälder feiert 10. Jubiläum

Alle, für die das Regional-Einkaufen wichtig ist, können sich wieder freuen. Denn der Regionalmarkt vom Naturpark Augsburg Westliche Wälder findet am Sonntag, 29. September, zum zehnten Mal statt. Jedes Jahr kommt das Event in einen anderen Ort, doch eins bleibt immer gleich: alle Produkte stammen aus dem Naturpark. Vergangenes Jahr besuchten mehr als sechstausend Besucher und Besucherinnen den Markt in Zusmarshausen. Dieses Jahr ist die Veranstaltung im Kloster Holzen in Allmannshofen. Von 11 bis 17 Uhr stehen die Tore des Klosters für alle offen, die die Region unterstützen wollen.

Mit über 40 Ausstellern wird es bei dem Regionalmarkt eine breite Auswahl geben: von süßem Honig und bitteren Spirituosen, über Wurst und Käse, bis zu Kunstwerken, deren Rohstoffe auch aus dem Naturpark stammen. So werde es sogar Strickarbeiten aus Alpakawolle geben, wie Birgit Hafner, die Regionalmanagerin bei der Regionalentwicklung Augsburg Land West-Vereins, sagt.

Naturpark Westliche Wälder feiert 50. Jubiläum

Um elf Uhr eröffnet Landrat Martin Sailer den Markt mit einem Grußwort. Zahlreiche Infostände werden für die Aufklärung über die Einflüsse des Fair-Trade-Handels und des regionalen Einkaufs sorgen. Auch das Konzept der Öko-Modellregion Stadt.Land.Augsburg wird allen Besucherinnen und Besuchern vorgestellt.

Zusätzlich feiert der Naturparkverein dieses Jahr sein 50. Jubiläum. Der Regionalmarkt feiert sein zehntes Jahr. Zu diesen Anlässen wird es vor Ort eine Überraschung geben. Was genau, wird nicht verraten. Birgit Hafner sagt nur, dass es bei der angekündigten Überraschung „für Groß und Klein etwas zu entdecken geben wird“. Die Veranstaltung ist sowohl für die Aussteller als auch für die Besucher kostenfrei.