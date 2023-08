Almannshofen

vor 33 Min.

Allmannshofer Wichtel können wieder besucht werden

Das neue Wichteldorf freut sich über große und kleine Besucher: Jürgen Vent (rechts) hat die Wichtel-Kneipe und das Wichtel-Bergwerk am Hohlweg wieder aufgebaut, Allmannshofens Bürgermeister Markus Stettberger (links) verweist auf Parkmöglichkeiten in Holzen und Allmannshofen und die jüngeren Besucher – Felix (9) aus Ostendorf (oben) und Niklas (10) aus Meitingen (unten) – haben ohnehin nur Augen für die Wichtel.

Plus Nach ihrem Umzug in den Hohlweg können die Allmannshofer Wichtel nun wieder Besuch empfangen. Was es dabei zu beachten gibt.

Von Steffi Brand Artikel anhören Shape

Die Wichtel von Allmannshofen dürfen wieder Besuch empfangen. Beim Betrachten der erst kürzlich errichteten Wichtel-Disco, im Bergwerk, in der Pyramide, auf der Hängebrücke, auf dem Feuerwehr-Wachturm und in vielen weiteren heimeligen Behausungen entführen sie Jung und Alt nun wieder in eine andere Welt. Allerdings sind die Allmannshofener Wichtel mittlerweile umgezogen: Jetzt befindet sich der Wichtelweg im Hohlweg, der parallel zur Verbindungsstraße von Holzen nach Allmannshofen verläuft.

Der erste Wichtelweg, den Rosa und Jürgen Vent in liebevoller Handarbeit erschaffen haben und der durch Mitbringsel von Gästen wuchs und wuchs, durfte an seinem ursprünglichen Ort nicht bleiben. Grund und Boden gehörte nicht den Wichtelweg-Erschaffern. Neben der ungeklärten Haftungsfrage war auch das Parkplatzproblem nahe der Schmutter groß. Beide Probleme konnten nun aus dem Weg geräumt werden, und die Wichtel-Eltern, Rosa und Jürgen Vent durften sogar wählen: Im Wald bei Kloster Holzen hätten sie ein Plätzchen beziehen dürfen oder eben im Hohlweg, der beinahe mystisch bewuchert anmutet und jeden Spaziergang zwischen Holzen und Allmannshofen zu etwas Sehenswertem macht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen