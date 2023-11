Almannshofen

12:00 Uhr

Vom TV-Frauenschwarm zum Yogi: Ralf Bauer kocht auf Gut Schwaighof

Plus Schauspieler Ralf Bauer ist aus dem deutschen Fernsehen bekannt. Bei einem Besuch der Firma Kaipara in Allmannshofen erzählt er von seinem neuen Lebensentwurf.

Von Jonathan Lübbers

Mit Stirnband im Haar steht Schauspieler Ralf Bauer in der alten Küche auf dem Gut Schwaighof in Allmannshofen. Dort kocht er eine Karotten-Ingwer-Suppe, erzählt vom Yoga und der tibetischen Ernährungslehre. Doch was verschlägt den Frauenschwarm aus den 90er-Jahren in den Norden des Augsburger Landes?

Bauer ist bekannt von der Serie "Gegen den Wind"

Anlass für den Besuch des Schauspielers, der zwischen 1995 und 1999 den jungen Surfer Nik Andersen in der ARD-Vorabendserie "Gegen den Wind" spielte und dadurch deutschlandweit bekannt wurde, ist eine Kooperation mit der Firma Kaipara. Das Unternehmen mit Sitz auf dem Gut Schwaighof stellt Kleidung aus Merinowolle her. Der Kontakt zu dem Gründer Frank Selter sei über die gemeinsame Heimatstadt Karlsruhe entstanden. "Wir sind dort beide im selben Jahr und sogar im selben Krankenhaus geboren", so Bauer, der zum neuen Gesicht von Kaipara werden soll. Dabei beschränke sich seine Tätigkeit allerdings nicht nur auf die Außendarstellung, Bauer wolle auch inhaltlich an der Marke mitarbeiten.

