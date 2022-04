Erwischt: 18-Jähriger fährt in Altenmünster ohne Führerschein

Mit seinem Leichtkraftrad gerät ein 18-Jähriger in Altenmünster in eine Polizeikontrolle. Einen gültigen Führerschein hat er nicht.

Ohne Führerschein ist ein 18-Jähriger am Mittwoch in Altenmünster in eine Kontrolle der Polizei geraten. Der junge Mann war gegen 18.10 Uhr mit einem Leichtkraftrad in der Eppishofer Straß unterwegs.

Die Streife der Polizei stellte fest, dass der 18-Jährige lediglich im Besitz einer Mofa Prüfbescheinigung und nicht der für das Krad erforderlichen Fahrerlaubnis der Klasse A1 war. Der 18-Jährige wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. (thia)