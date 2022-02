28-Jährige übersieht in Altenmünster beim Ausparken anderes Auto

Einer Autofahrerin will in Altenmünster rückwärts aus einer Parklücke fahren und bemerkt nicht, dass hinter ihr ein VW steht.

Beim Ausparken hat eine 28-jährige Autofahrerin in Altenmünster einen kleinen Moment nicht aufgepasst. Die Frau stand in einer Parklücke auf dem Parkplatz in der Straße „Zusamaue“.

Unfall beim Ausparken: 2500 Euro Schaden

Beim Rückwärtsfahren übersah die Frau in ihrem Citroën laut Polizei gegen 14.45 Uhr, dass hinter ihr ein VW stand. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. (thia)