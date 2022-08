72-Jähriger verwechselt Gas und Bremse und fährt über einen Kreisel

In Altenmünster verwechselt ein Autofahrer wohl das Gas mit der Bremse - und fährt deshalb mitten über einen Kreisverkehr. Erst eine Hecke und ein Mülleimer bringen ihn zum Stoppen.

Unverletzt, aber mit einem Schock kam am Samstagvormittag ein 71-jähriger Autofahrer davon, als er über einen Kreisverkehr fuhr und später nur durch einen Unfall zum Stehen kam.

Erst eine Hecke und ein Mülleimer bringen den Fahrer zum Stoppen

Gegen 10.12 Uhr fuhr der Mann auf der Kreisstraße 20 von Neumünster in Richtung Unterschöneberg in Altenmünster. Als er auf einen Kreisverkehr zukam, verwechselte er der Polizei zufolge vermutlich Gas und Bremse und fuhr geradeaus über diesen darüber. Anschließend fuhr der 71-Jährige in eine Hecke und noch gegen einen Hundekot-Mülleimer, ehe er zum Stoppen kam.

Der Fahrer blieb den Beamten zufolge unverletzt, der entstandene Sachschaden an Auto, Kreisverkehr, Hecke und Mülleimer beträgt insgesamt etwa 2500 Euro. (mom)