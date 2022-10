Altenmünster bezuschusst Sportheim und sucht nach Wegen Energie zu sparen

Plus Der Gemeinderat hat mögliche Energiesparmaßnahmen diskutiert. Außerdem ging es um den Neubau des Sportheims des SSV Neumünster-Unterschöneberg.

Ein Ersatzneubau des ehemaligen Sportheimes entsteht derzeit am Sportgelände des SSV Neumünster-Unterschöneberg. Trotz hoher Eigenleistungen belaufen sich die zum großen Teil aus Materialkosten bestehenden Aufwendungen auf voraussichtlich 118.000 Euro. Der Gemeinderat beschloss, für das Investitionsvorhaben einen Zuschuss in Höhe von zehn Prozent der Nettokosten zu gewähren. Außerdem befasste sich der Gemeinderat mit der Versorgungssicherheit von Energie.