Altenmünster erhöht Gebühren für Kinderbetreuung

Plus Die Gemeinde will so die bestmögliche Betreuung für Kinder sicherstellen. Auch die Ferienbetreuung wird teurer.

Einen höheren Beitrag für die Betreuung ihrer Kinder müssen Eltern in Altenmünster für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen ab dem Herbst dieses Jahres entrichten. Zuletzt wurden die Gebühren vor zwei Jahren angepasst.

Die laufende Kostenentwicklung sowie der überdurchschnittliche Personaleinsatz, welcher letztlich eine bestmögliche Betreuung der aktuell 226 Kinder sicherstellt, machen eine Anpassung unumgänglich. Aufgrund dieser Vorgaben hat der Haupt- und Finanzausschuss dem Gemeinderat empfohlen, die Benutzungsgebühren um 20 Prozent anzupassen. Gleichzeitig soll wegen der deutlichen Kostensteigerungen das monatliche Spielgeld von bisher fünf Euro auf künftig acht Euro angehoben werden.

„Diese Erhöhung wird unser Defizit von rund einer Million Euro im Jahr nur unbedeutend verringern“, erläuterte Florian Mair in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Die Elternbeiträge mit rund 100.000 Euro sind der kleinste Teil bei den Einnahmen in diesem Bereich des Haushalts. „Trotz dieser nicht vermeidbaren Erhöhung liegen wir immer noch im Gebührendurchschnitt der umliegenden Gemeinden“, fügte er an.

So wirkt sich die Erhöhung konkret für Eltern aus

Wie wirkt sich die Erhöhung aus? Für Kinder unter drei Jahren berechnet die Gemeinde bei einer Betreuung von beispielsweise vier Stunden statt bisher 132 Euro, künftig 158 Euro. Bei sechs Stunden erhöht sich die Gebühr von 159 Euro auf nunmehr 191 Euro. Etwas niedriger sind die Beiträge bei Kindern über drei Jahren. Hier erhöht sich der Tarif bei vier Stunden von 93 Euro auf 112 Euro und bei sechs Stunden von 110 Euro auf 132 Euro. Berücksichtigt werden muss allerdings bei dieser Gruppe, dass hier noch der staatliche Zuschuss von 100 Euro den tatsächlichen Aufwand bedeutend verringert.

Die schon in der Vergangenheit bewährte Kooperation mit dem Frère-Roger-Kinderzentrum für die Ferienbetreuung soll auch in den Sommerferien 2023 beibehalten werden. Zehn bis 15 Kinder hatten im Vorjahr das Angebot genutzt. Der Aufwand für dieses zweiwöchige Betreuungsangebot erhöht sich für die Gemeinde in diesem Jahr von 4130 Euro auf insgesamt 4680 Euro. Aufgrund dieser Kostenmehrung wird sich die tägliche Eigenbeteiligung der Eltern von zehn auf 15 Euro erhöhen. In diesem Zusammenhang hob Bürgermeister Florian Mair den vorbildlichen Einsatz von Manuela Itzelsberger hervor. „Sie arbeitet jährlich ein attraktives Programm mit den Kindern aus, welches weit über das übliche Maß hinausgeht“, lobte er die Betreuerin.

