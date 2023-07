Altenmünster

11:26 Uhr

Altenmünster geht weiteren Schritt zur Windkraft

Plus Wie steht es um die Pläne zu Windrädern im Weisinger Forst? Um diese Frage drehte sich die jüngste Sitzung des Gemeinderats in Altenmünster. Das ist der aktuelle Stand.

Die Pläne für eine Windkraft-Konzentrationsfläche im Weisinger Forst gehen in die nächste Runde. Der Gemeinderat Altenmünster hat sich in öffentlicher Sitzung mit den Stellungnahmen zur dafür notwendigen Änderung des Flächennutzungsplans befasst und die Verwaltung beauftragt, die Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und der Träger öffentlicher Belange vorzubereiten.

Windkraft auf 216 Hektar großen Waldfläche westlich von Hennhofen

Im Frühjahr hatte der Gemeinderat nach eingehenden Diskussionen beschlossen, eine 216 Hektar großen Waldfläche westlich von Hennhofen als zukünftige Konzentrationsfläche für Windkraft auszuweisen. Da innerhalb der kommenden Jahre 1,8 Prozent der Fläche Bayerns für Windkraft vorgesehen werden sollen, will die Gemeinde mit dieser Entscheidung die Planungshoheit behalten: Ohne eine Ausweisung von Konzentrationsflächen könnten für beliebige Grundstücke Bauanträge für Windräder gestellt werden, und einem solchen „Wildwuchs“ wolle die Kommune vorbeugen, wie Bürgermeister Florian Mair in den ersten Beratungen zu Jahresbeginn sagte. Allerdings drängt die Zeit: Bis Oktober muss die Planung dem Landratsamt vorliegen, das dann bis Januar darüber entscheiden muss. Während dieser Zeit können keine Bauanträge für Windkraftanlagen an anderer Stelle umgesetzt werden.

