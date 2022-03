Altenmünster hält an der Familienförderung beim Bauplatz-Kauf fest

In Neumünster soll es ein neues Baugebiet geben. Das ist für Familien günstiger. Was die Rechnungsprüfung bemängelt. Die Gemeinde verzichte so auf Einnahmen.

Zehn neue Bauplätze entstehen demnächst am westlichen Ortsrand des Angerdorfs. Sieben davon sind für den privaten Erwerb vorgesehen, welche nach entsprechenden Vergaberichtlinien verkauft werden. Dieses Verfahren wurde erstmals beim Verkauf der Grundstücke in Altenmünster, Mönchsfeld und in Hennhofen angesetzt. Aus diesen Erfahrungen wurden die Vorgaben geringfügig korrigiert. So entfällt künftig der Nachweis der Ortsansässigkeit. „Die Antragsteller müssen sich nicht im Erdgeschoss des Rathauses eine Bescheinigung ausstellen lassen, um sie im Obergeschoss vorzulegen“, erläuterte Bürgermeister Florian Mair eine der Verbesserungen.

An den Vergünstigungen für Familien mit Kindern hält die Gemeinde weiterhin fest. Diese erhalten beim Erwerb einen Nachlass von fünf Euro je Kind und Quadratmeter auf den Grundstückspreis, wobei dies auf vier Kinder begrenzt ist. Diese Regelung wurde von der aktuell stattfindenden Rechnungsprüfung jedoch moniert. Der Gemeinde entgingen dadurch im Zeitraum von 2016 bis 2021 etwa 200.000 Euro an Einnahmen, gab der Bürgermeister die Sicht des Prüfers weiter. Zudem sei dieser Nachlass nicht an eine Einkommensprüfung gebunden. Einstimmig beschloss das Gremium, diese Regelung beizubehalten.

