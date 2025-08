Altenmünster hat zwei neue Feldgeschworene

In seiner letzten Sitzung vor den Sommerferien hat der Gemeinderat Altenmünster zwei neue Feldgeschworene bestellt. Anton Bunk aus Baiershofen und Tobias Kanefzky aus Zusamzell wurden feierlich in ihr Amt eingeführt. Sie übernehmen künftig die verantwortungsvolle Aufgabe, bei Grenzvermessungen und der Kennzeichnung von Grundstücksgrenzen im Gemeindegebiet mitzuwirken. Das Ehrenamt des Feldgeschworenen zählt zu den ältesten in Bayern und ist bis heute ein fester Bestandteil der kommunalen Selbstverwaltung. Es erfordert neben Genauigkeit auch ein hohes Maß an Integrität und Ortskenntnis.

Wichtiger Dienst für die Gemeinschaft

Bürgermeister Florian Mair betonte anlässlich der Bestellung: „Mit Anton Bunk und Tobias Kanefzky gewinnen wir zwei engagierte Persönlichkeiten, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und ein Stück unserer kommunalen Tradition fortzuführen. Das Ehrenamt als Feldgeschworener ist ein wichtiger Dienst an der Gemeinschaft.“ Die Gemeinde Altenmünster dankte den beiden für ihre Bereitschaft zum Dienst und ihr Engagement für das Gemeinwohl. Mit der Bestellung würdigte der Gemeinderat nicht nur das Vertrauen in die neuen Amtsinhaber, sondern bekräftigte auch die Bedeutung von ehrenamtlicher Mitwirkung an den hoheitlichen Aufgaben im ländlichen Raum. (AZ)

