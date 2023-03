Altenmünster plant einen Treffpunkt für alle

Auf dem Mehrgenerationenplatz soll Raum für jugendliche Skater, Menschen mit Behinderung und ältere Menschen sein. Doch das wird teuer.

Eine Begegnungsstätte für Jung und Alt, für sportliche und spielerische Aktivitäten oder nur zum Verweilen, könnte bald am nördlichen Ortsrand von Altenmünster entstehen. Seit Anfang des vergangenen Jahres laufen die Planungen dafür, eine endgültige Entscheidung für die Umsetzung will der Gemeinderat jedoch erst in der nächsten Sitzung fällen.

Unter intensiver Beteiligung des Jugendrats sowie weiterer Kinder und Jugendlicher aus der Gemeinde entstand in den vergangenen Monaten gemeinsam mit dem Planungsbüro Eger & Partner der Entwurf für die Anlage, den die Landschaftsarchitekten Franz-Josef Eger und Manfred Schachenmayr dem Gremium jetzt vorstellten. "Die Gespräche mit dem Jugendrat waren sehr konstruktiv, sie zeigten sich engagiert und steuerten ihre eigenen Ideen mit bei. Das ist nicht selbstverständlich", lobte der Landschaftsplaner die gute Zusammenarbeit.

Die Kunsteisbahn ist ein Trend mit Blick auf den Klimawandel

So brachten die Skater und Skaterinnen ihre Anregungen für den Skatepark mit ein, wie beispielsweise die Verbesserung der Fahrdynamik oder welche Neigungswinkel bei den eingebauten Elementen Sinn machen. Einen weiteren Mittelpunkt wird eine Kunststoffeisbahn mit rund 450 Quadratmetern bilden, die im Sommer für Skaterhockey oder auch für verschiedene Freiluftveranstaltungen genutzt werden kann. "Dieser Bereich stellt zwar einen beträchtlichen Kostenfaktor dar, aber mit Blick auf den Klimawandel werden Kunsteisbahnen mehr an Bedeutung erlangen", merkte Manfred Schachenmayr an.

Etwas ruhiger wird es sich an den festmontierten Spieltischen verhalten. Hier können Alt und Jung ihren Ausgleich bei "Schach", "Mühle" oder "Mensch ärgere Dich nicht" finden. Im geschützteren Bereich sind Sitz-Hüpf-Elemente mit Fallschutzbelag und ein bodenebenes Trampolin für die Kleineren vorgesehen. Kraft- und Geschicklichkeit ist an den Geräten für Calisthenics oder an der Kletterwand gefragt. Weil bei all diesen Möglichkeiten auch mal eine Pause guttut, ist hierfür mit ausreichend Sitzplätzen zum Verweilen gesorgt. Ein Pavillon dient dabei auch als Schutz bei schlechtem Wetter, ein Trinkbrunnen dient als Durstlöscher. Damit auch Personen mit Beeinträchtigung die Möglichkeit für einen Aufenthalt in diesem Park haben, ist dieser großteils barrierefrei und es werden Inklusionstische mit eingeplant.

Noch offen ist, ob es Toiletten geben wird

Viele Fragen, die ausführlich geklärt werden konnten, hatten die Ratsmitglieder an die Planer. "Wie sieht es mit der Widerstandsfähigkeit der Kunststoffplatten und der Haltbarkeit im Skaterplatz aus?" war für Horst Rößle ein Thema. "Für die 20 Millimeter starken Platten gibt die Herstellerfirma 15 Jahre Garantie", gab Franz-Josef Eger Auskunft. Josef Heinle wollte wissen, ob auf dem Gelände eine Toilette vorgesehen ist. "Diese Fragestellung bildet einen separaten Baustein und muss von uns noch gelöst werden", erklärte Bürgermeister Florian Mair.

Noch offen ist, ob es auf dem neuen Mehrgenerationenplatz auch eine öffentliche Toilette geben soll. Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild, dpa (Symbolbild)

Nach der Klärung weiterer Fragen, wie Einfriedung, Stromversorgung, Parkplätze oder Pflege, ging es zu dem entscheidenden Punkt der Finanzierung. Die Kosten der rund 4000 Quadratmeter großen Parkanlage mit knapp einer Million Euro verwunderte dann doch einige Mitglieder des Gremiums, nachdem bei Beginn der Planungen von einer weitaus geringeren Summe ausgegangen wurde und die Baunebenkosten noch hinzugerechnet werden müssen. "Bei den ersten Planungen handelte es sich um eine grobe Kostenschätzung. Diese Kalkulation entspricht den aktuellen Preisen, die aufgrund der bekannten Gründe deutlich höher liegen", erläuterte der Planer.

Bürgermeister: Wir sollten endlich für Jugendliche investieren

Dem Vorschlag, auf kostspielige Elemente zu verzichten, widersprach der Bürgermeister, weil eine ansprechende und qualitativ hochwertige Gestaltung des Platzes auch Auswirkungen auf das anstehende Förderverfahren im positiven Sinne haben kann. "Klar ist, dass wir auch nach entsprechender Zuwendung vom Amt für ländliche Entwicklung noch einen beträchtlichen Anteil aufwenden müssen, doch ist dies eine Investition in die Zukunft und eine große Bereicherung für unsere Gemeinde", betonte Florian Mair. "Es ist kein Schnäppchen, aber vielleicht trauen wir uns auch in diese Richtung zu denken, denn in der Vergangenheit haben wir keine großen Investitionen für die Jugend getätigt", appellierte er an sein Gremium. Fällt die Entscheidung für dieses Projekt in der nächsten Sitzung positiv aus, könnte nach Vorstellung der Planer mit einer Fertigstellung der Anlage im Herbst des nächsten Jahres gerechnet werden, ermunterte Franz-Josef Eger die Sitzungsteilnehmer.