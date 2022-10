Altenmünster

06:00 Uhr

Am Sonntag wird die neue Bücherei in Altenmünster eröffnet

Plus Die Leihbibliothek "Der Bücherwurm" ist ins Pfarrheim St. Vitus umgezogen. Mehr als 12.000 Medien wurden verpackt, transportiert und einsortiert.

Von Helene Weinold

In den Bibliotheksräumen im Obergeschoss des Pfarrheims Haus Nazareth in Violau herrscht gerade Hochbetrieb. Und das, obwohl die Bücherei zurzeit geschlossen hat. Grund ist der Umzug der Bücherei nach Altenmünster. Das gesamte Team ist damit beschäftigt, mehr als 12.000 Medien – Bücher, Zeitschriften und CDs – in stabile grüne Klappkisten zu verpacken. Auch ein Großteil der Regale und der übrigen Möbel werden abgebaut und im Pfarrheim St. Vitus in Altenmünster wieder aufgestellt. Dort freuen sich die Mitarbeiterinnen um Leiterin Susanne Abt ab Mitte Oktober auf den Besuch von Leseratten aus der Gemeinde und dem Umkreis.

