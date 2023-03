Altenmünster

An diesen Stellen könnten in Altenmünster Windräder entstehen

Plus Das Ende der 10H-Regel bedeutet, dass mehr Windkrafträder entstehen können. In Altenmünster ist jetz konkret, wo das der Fall sein könnte. Es geht um Waldflächen.

Von Josef Thiergärtner

Nachdem die bisher in Bayern geltende 10H-Regel den Ausbau der Windenergie quasi zum Erliegen gebracht hat, soll nun mit dem neuen „Wind-an-Land-Gesetz“ dieser Bereich der regenerativen Energien neuen Schwung erhalten. Künftig gelten Waldflächen als Vorranggebiete, wobei hier nur noch ein Mindestabstand von 1000 Metern zur nächsten Siedlungsfläche einzuhalten ist. „Mit dieser Lösung wird Bayern zu einem Boom-Land für die Windkraft werden, ohne dass die Bevölkerung Schaden nimmt“, ließ Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger in einer Pressemitteilung im November verlauten. Insgesamt 1,8 Prozent der Landesfläche will der Freistaat in den nächsten Jahren für die Nutzung durch Windkraftanlagen ausweisen. Legt man diesen Prozentsatz auf die Gemeinde Altenmünster um, errechnet sich ein Flächenanteil von rund 74 Hektar, was ungefähr 104 Fußballfeldern entspricht.

