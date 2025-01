Anwohner beobachtet Verdächtige in Altenmünster

Ein Anwohner an der Mönchsfeldstraße in Altenmünster rief am Mittwochabend gegen 20.15 Uhr die Polizei, weil er auf seinem Grundstück zwei verdächtige Personen beobachtet hatte. Sie waren zunächst in der Hofeinfahrt des Anwesens auf und blickten dann auch in die Fenster des Hauses, berichtet die Polizei. Einen Einbruchsversuch gab es jedoch nicht. Ob es sich tatsächlich um einen solchen handelte und das Haus ausgespäht wurde ist unklar. Eine der Personen trug eine auffällig gelbe Jacke, heißt es im Bericht der Polizei. (kinp)

