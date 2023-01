Aufbruchsstimmung beim Musikverein in Altenmünster

Zwei Jahre lang gab es kein Weihnachtskonzert des Musikvereins. Nun melden sich die Musikerinnen und Musiker in Altenmünster lautstark zurück.

Endlich gab es wieder ein Weihnachtskonzert des Musikvereins Alternmünster. In der gut gefüllten Schulturnhalle empfingen die Musikerinnen und Musiker nach zwei Jahren Corona-Pause unter der musikalischen Leitung von Raimund Stocker ihr Publikum zu einer musikalischen Reise durch verschiedene Länder, Zeiten und Stilrichtungen.

Von Kurt Gäble bis Peter Maffay

Zu Beginn wurde das Stück "Aufbruch" von Kurt Gäble, das wohl inhaltlich gut zur Situation des Musikvereins passt, gespielt – mit neuem Schwung und neuer musikalischer Leitung. Mit "New York Overture" von Kees Vlak begann die Reise in den USA. Besonderen Anklang fand das Trompetensolo, gespielt von Rüdiger Vogele, beim Jazzclub-Besuch in Harlem. Einen Schritt zurück in der Zeit gingen die Musikerinnen und Musiker beim Hit "Simon and Garfunkel": Mit Highlights wie "Bridge Over troubled Water", "Mrs. Robinson", "Sound of Silence" und "The Boxer". Sentimental oder sogar romantisch wurde es bei "Nessaja": Hier geht es um den kleinen, grünen Drachen Tabaluga, eine Märchengestalt, ausgedacht vom deutschen Rocksänger Peter Maffay, dem Kinderliedermacher Rolf Zuckowski und dem Textautor Gregor Rottschalk. Zum Abschluss spielten die Musikanten die Fernweh-Polka von Mathias Gronert.

Die Zuhörerinnen und Zuhörer applaudierten lautstark und forderten noch einige Zugaben. Julian Bickel, der Vorsitzende des Musikvereins Altenmünster, bedankte sich bei den anwesenden Gästen und seinen Musikanten. (ming)