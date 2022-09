Auto macht sich in Altenmünster selbstständig – mit Folgen

Die Handbremse vergessen hatte ein Autofahrer in Altenmünster. Daher machte sich sein Wagen selbstständig. Das kommt nun sehr teuer.

Weil ein 41-jähriger Autofahrer in Altenmünster am Freitag gegen 13.25 Uhr seine Handbremse nicht betätigt hatte, als er seinen Wagen abstellte, setzte dieser sich laut Polizei selbstständig in Bewegung und rollte rückwärts die abschüssige Straße hinunter. Nach circa 50 Metern prallte der Wagen auf ein geparktes Auto und schob dieses auf ein weiteres geparktes Fahrzeug auf. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 11.000 Euro. (lig)