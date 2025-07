Autorenlesung an der Grundschule Altenmünster

Die Kinder der Grundschule Altenmünster durften an einer Autorenlesung teilnehmen. Sachbuch-Autorin und Diplom-Biologin Bärbel Oftring entführte die Kinder in die faszinierende Welt der Tiere. Mit ihrer Fachexpertise und der Liebe zur Natur begeisterte sie die Herzen der Schülerinnen und Schüler. Gebannt hingen diese über 60 Minuten lang förmlich an den Lippen der Autorin. Mit Bildern, Anschauungsmaterial und zwei ihrer Bücher sensibilisierte sie die Kinder für den Naturschutz.

Für die ersten und zweiten Klassen hatte die Autorin das Buch „Ich bau dir ein Haus, kleine Wildbiene“ dabei und zeigte damit eindrücklich und altersgerecht auf, wie wichtig es ist, dass wir Menschen die Natur unterstützen und dass dies bereits mit kleinen Aktionen gelingen kann. Den dritten und vierten Klassen las Frau Oftring aus ihrem Buch „Wölfe“ vor und präsentierte interessante Fakten über die spannenden Tiere. Die Bücher stehen nun in der öffentlichen Gemeindebücherei zur Ausleihe zur Verfügung.

