Altenmünster-Baiershofen

vor 17 Min.

Baiershofen wird in der Mainacht zum gallischen Dorf

Plus Die Dorfgemeinschaft in Baiershofen ist bekannt für ausgefallene Aktionen am 1. Mai. Diesmal verwandeln die Maiwichtel den Ort in ein gallisches Dorf.

Von Helene Weinold

Zwischen blühenden Obstbäumen ragen Hinkelsteine neben einer Feuerstelle auf, über der ein Wildschwein brutzelt. Neben der Kirche haben römische Soldaten ihr Lager aufgeschlagen, und von Westen fährt ein von zwei goldenen Zebras gezogener Streitwagen ins Dorf: Kein Zweifel – in Baiershofen waren wieder einmal die anonymen Maiwichtel unterwegs.

