Der Weiherer feiert in Baiershofen sein Bühnenjubiläum

"Meist politisch unkorrekt, oft gnadenlos komisch" - so beschreiben die Veranstalter den Weiherer. Der Künstler mit ungezügeltem Mundwerk feiert am Samstag sein Bühnenjubiläum.

Mit Gitarre, Mundharmonika und ungezügeltem Mundwerk präsentiert Weiherer seit nunmehr zwei Jahrzehnten eine Art unvorbereitete Plauderei mit Toneinlage. Spontan, witzig und schnörkellos - irgendwo zwischen Musikkabarett, Liedermacherei, schrulligen Geschichten und Polit-Aktivismus. Am Samstag feiert er in Baiershofen sein Bühnenjubiläum.

Der Weiherer – "meist politisch unkorrekt, oft gnadenlos komisch"

Der „niederbayerische Brutalpoet“ kniet sich in seine Lieder hinein, lebt sie, packt sie, schmiedet sie während des Vortrags. Die Veranstalter beschreiben ihn so: "Ein faszinierender Sturschädel mit dem hinterhältigen Kichern des Boandlkramers, intelligenten Texten, mitreißender Musik und grandios bissigem Humor. Meist politisch unkorrekt, oft gnadenlos komisch, aber immer beherzt."

Weiherer spielt am Samstag auf dem Reitgelände Baiershofen um 20 Uhr, Einlass ist bereits um 18.30 Uhr. Bei schönem Wetter ist auch ein kleiner Biergartenbetrieb vorgesehen. Karten gibt es im Vorverkauf für 17 Euro unter schuhmann31@gmx.de oder telefonisch unter 08295/909900. An der Abendkasse kosten die Karten 20 Euro. Wer den Veranstaltern die Postleitzahl von Brunsbüttel bis zum Freitagabend, 19 Uhr, per E-Mail nennt, kann zwei Mal zwei Freikarten gewinnen. (AZ)