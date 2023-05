Altenmünster-Baiershofen

Maiwichtel verwandeln Baiershofen in den größten Windpark Bayerns

Plus In einem Extrablatt zum 1. Mai verkünden die Baiershofer Maiwichtel sensationelle Neuigkeiten. Der Freinacht-Ulk hat seit mehr als zehn Jahren Tradition.

Von Helene Weinold

Wer in diesen Tagen durch Baiershofen kommt, reibt sich verwundert die Augen: " Bayerns größter Windpark" soll ausgerechnet im zweitkleinsten Ortsteil der Gemeinde Altenmünster zu finden sein? Und ein paar Schritte weiter wird für ein Erotik-Museum geworben. Kaum zu glauben.

Anonyme Wichtel sorgen in Baiershofen für Aufsehen

Natürlich waren wieder einmal die Maiwichtel am Werk. Seit mehr als zehn Jahren organisiert eine kleine Gruppe anonymer Wichtel den Freinacht-Ulk in dem Angerdorf und nimmt dabei auf kreative Weise Ereignisse aus dem Dorfleben und kleine Schwächen der Menschen aus dem Ort aufs Korn. Im vergangenen Jahr hatte sie Baiershofen zum gallischen Dorf von Asterix und Obelix umgestaltet, davor waren auch "Eurovision" und "Film- und Fernsehen" schon Themen der Mai-Aktion gewesen. Diesmal steht die "Baiershofer Bildzeitung" mit allerlei kleinen und großen Sensationsmeldungen im Mittelpunkt des Freinachtscherzes. Weil einige aus der Gruppe mit der Vorbereitung der Maifeier und des Mixtape-Festivals in zwei Wochen beschäftigt gewesen seien, habe gerade einmal ein halbes Dutzend Wichtel seit Februar über Themen gegrübelt, Schilder gemalt und die Zeitung gestaltet, berichtet einer aus der Runde, der wie alle anonym bleiben will.

