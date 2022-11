Verschwundenes Leichtkraftrad aus Altenmünster wieder aufgetaucht

Eine schwarze Enduro ist in der vergangenen Woche in Altenmünster gestohlen worden. Nun tauchte das Leichtkraftrad im Wald wieder auf.

Das am vergangenen Donnerstag gestohlene Leichtkraftrad aus Altenmünster ist wieder aufgetaucht. Wie die Polizei nun mitteilt, fand ein Spaziergänger das Fahrzeug am Freitag am Waldrand zwischen Baiershofen und Altenmünster. Am Samstag meldete der Mann seinen Fund der Polizei. Es handelt sich laut Polizei um eine auffällig schwarze Enduro des Herstellers Malagutti. Das Leichtkraftrad hat einen Zeitwert von rund 3000 Euro. (kinp)