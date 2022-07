Beim Zigarettendiebstahl in Altenmünster erwischt

Eine Frau wollte in Altenmünster Zigaretten stehlen. Allerdings wurde die 65-Jährige dabei gesehen. Nun wird’s wohl teuer für sie.

Ladendiebstahl vereitelt: Am Samstag gegen 18.30 Uhr wurde nach Angaben der Polizei eine 65-Jährige dabei beobachtet, wie sie zwei Schachteln Zigaretten im Wert von insgesamt 20 Euro in ihren Einkaufswagen legte und abdeckte. An der Kasse bezahlte die Ladendiebin dann einige Waren. Die Zigaretten jedoch nicht. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls. (lig)