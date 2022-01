Braucht Altenmünster einen Treffpunkt für Jugendliche?

Plus Der Gemeinderat ist unschlüssig, ob nördlich der Schule ein Jugend- und Mehrgenerationenplatz entstehen soll - oder ob die Gemeinde diesen gar nicht braucht.

Nördlich der Schule soll sich einiges ändern in Altenmünster. Zwischen Sportplatz, Supermarkt und Autohaus ist ein Jugend- und Mehrgenerationenplatz geplant. Der Jugendrat der Gemeinde Altenmünster hat ihn zusammen mit dem Landschaftsplaner Franz-Josef Eger und den Jugendbeauftragten Melanie Binswanger und Karin Berchtold erarbeitet. Hier wäre Platz für einen Skaterpark.