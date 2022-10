Bücherwurm ist jetzt in Altenmünster zu finden

Mit viel Programm feiert der Bücherwurm sein 40-jähriges Bestehen und den Umzug von Violau in die neuen Räume des Pfarrheims in Altenmünster. Es gibt auch neue Träger.

Wo bis vor Kurzem noch mehrere Gruppen des Kindergartens im Pfarrheim St. Vitus in Altenmünster untergebracht waren, da befindet sich jetzt die Bücherei Bücherwurm. Büchereileiterin Susanne Abt dankte allen Beteiligten, die in dem relativ kurzen Zeitraum den arbeitsintensiven Umbau ermöglicht haben. "Wenn eine Pflanze wächst und gedeiht, braucht sie mehr Platz und kann sich an ihrem neuen Standort mehr entfalten", verglich Pfarrer Thomas Pfefferer den Umzug vor der Erteilung des kirchlichen Segens.

Dankbar zeigte er sich gegenüber der Bischöflichen Finanzkammer für die finanzielle Unterstützung und der Kirchenverwaltung Altenmünster für die Bereitschaft zu dieser zukunftsorientierten Neuausrichtung. "Auch wenn nicht immer alle einverstanden waren, so brauchte es doch die Bereitschaft umzudenken, um dieses Haus wieder neu zu beleben", begründete der Pfarrer diese Entscheidung.

Bürgermeister Florian Mair sieht die Bücherei nun im Herzen unserer Gemeinde angekommen. "Mit der Standortnähe zu Schule und Kindergarten eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten", betonte er. Ebenso freute er sich, dass die Räume nun für alle ohne Hindernisse zugänglich und damit auch für Bürgerinnen und Bürger nutzbar sind, die nicht mehr viele Treppen steigen können. 42 Stufen führten zuvor zu den Räumen in Violau.

Neues Kapitel in der Nutzung des Pfarrheims

"Dass wir heute in diesem wunderschönen Gebäude die Büchereieröffnung feiern dürfen, verdanken wir aber denjenigen, die vor mehr als 30 Jahren die Idee hatten, diesen Platz für das Zusammensein der Menschen zu schaffen", sprach Mair seinen Dank an die Verantwortlichen der damaligen Gremien aus, "denn sie haben mit hohen Idealen und noch mehr Engagement selbst angepackt, um dieses Haus entstehen zu lassen." Doch mit der Zeit änderten sich die Nutzungen, und mit dieser Veränderung öffne sich die Tür für ein neues Kapitel dieses Heimes, untermauerte er den Neuanfang mit der Bücherei.

Großer Andrang herrschte an diesem Tisch, alle wollten das schönste Glitzer-Tattoo. Foto: Josef Thiergärtner

"Bücher sind fliegende Teppiche ins Reich der Fantasie", dieses Zitat von James Daniel ziert den Eingangsbereich der Bücherei. Und reichlich Fantasie haben die Planer bei der Umgestaltung der Räume bewiesen. Im Erdgeschoss sind im bisherigen Saal die Bücher für Erwachsene in die vielen mobilen Regale einsortiert. In den Kellerräumen durften Charlotte Kraus und Lisa Käßmair ihrer Fantasie freien Lauf lassen und die Wände nach den unterschiedlichen Themenbereichen künstlerisch gestalten. Während sich die kleinsten im Zauberwald ihre Bücher aussuchen können, finden die Erstleser im Phantasia-Raum ihre Medien, und die etwas Älteren können im Reich der Galactica ihre Auswahl treffen.

