Altenmünster

02.12.2021

Bürgerinitiative warnt vor zu viel PFC-Chemikalien in der Zusam

Die Fische in der Friedberger Ach sind mit PFC belastet, vor dem regelmäßigen Verzehr wird gewarnt. Wie sieht es mit den Fischen in der Zusam aus?

Plus Zu viel PFC in der Zusam? Eine Bürgerinitiative fordert eine sofortige Untersuchung des Wassers bei Zusamzell. Was das Wasserwirtschaftsamt zu den Sorgen sagt.

Von Katja Röderer

Ist zu viel PFC in der Zusam? Die Bürgerinitiative "Keine Mülldeponie im Raum Altenmünster/Welden" vermutet das. In einer Pressemitteilung fordert sie eine sofortige Untersuchung des Zusamwassers unterhalb der Kläranlage Zusamzell. Die Werte seien über der Norm, sagt die Bürgerinitiative.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

