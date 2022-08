Der Bücherwurm nimmt Abschied aus Violau

Plus Die Leihbücherei zieht aus dem Haus Nazareth ins Pfarrheim nach Altenmünster um. Die Kirchenstiftung St. Vitus wird alleiniger Träger.

Zwanzig Jahre lang war die Bücherei „Der Bücherwurm“ im Pfarrheim Haus Nazareth in Violau Treffpunkt für alle Leseratten aus der Umgebung. Nun nimmt der Bücherwurm Abschied von Violau. Noch in diesem Jahr zieht die von Susanne Abt geleitete Leihbibliothek ins Pfarrheim St. Vitus nach Altenmünster um.