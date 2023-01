Altenmünster

Detektiv erwischt neunjährigen Ladendieb in Altenmünster

Ein neunjähriger Bub wurde am Montag gegen 14.15 Uhr dabei beobachtet, wie er in einem Supermarkt in Altenmünster klammheimlich einen Dreier-Pack einschob.

Für die Kaubonbons hat das Geld offenbar nicht mehr gereicht. Ein neunjähriger Bub wurde am Montag gegen 14.15 Uhr dabei beobachtet, wie er in einem Supermarkt in Altenmünster klammheimlich einen Dreier-Pack einschob. An der Kasse bezahlte der Bub allerdings lediglich seine Miniburger. Die Mentos im Wert von zwei Euro versuchter er aus dem Laden zu schmuggeln. Ein Detektiv hatte jedoch den jungen Mann beobachtet und hielt ihn auf. Die Eltern wurden durch die Polizei verständigt und holten ihren Sohn am Supermarkt ab. Der kleine Mann war laut Polizei voll geständig. (thia)

