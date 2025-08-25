Ehemalige Bona-Schülerin erhält Wissenschaftspreis

Lea Dietrich hat am Bonaventura-Gymnasium in Dillingen ihr Abitur gemacht. Für ihre Doktorarbeit am Max-Planck-Institut für Biophysik in Frankfurt wurde sie jetzt mit der Otto-Hahn-Medaille der Max-Planck-Gesellschaft ausgezeichnet. In ihrer Arbeit hat die Wissenschaftlerin aus Altenmünster Strukturen und Prozesse im Zellkern analysiert und auf molekularer Ebene visualisiert. Professor Werner Kühlbrandt, Direktor des Instituts, lobte in seiner Laudatio die herausragende Leistung und nannte Dietrichs Beitrag einen Meilenstein im Verständnis der Energieumwandlung in den Mitochondrien, den „Kraftwerken“ der Zelle. Neben der besonderen Auszeichnung konnte sich die Prämierte auch über eine Anerkennungsdotierung in Höhe von 7.500 Euro freuen. Sie will sich auch in Zukunft der wissenschaftlichen Grundlagenforschung widmen. Derzeit ist Lea Dietrich als Projektleiterin am Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt tätig.

