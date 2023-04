Ein Funkloch weniger in Altenmünster

Vodafone nimmt eine neue Mobilfunkstation in Altenmünster in Betrieb. Bis Mitte 2024 sind noch weitere Projekte geplant.

Der Landkreis Augsburg hat ein Funkloch weniger. Vodafone hat in Altenmünster eine Mobilfunkstation in Betrieb genommen und damit die mobile Breitbandversorgung im Ort verbessert. 1500 Einwohner und ihre Gäste können nun nach dem Bau des neuen Standortes erstmals auf die mobile Datenautobahn von Vodafone zugreifen.

Die neue LTE-Station steht im Bereich "Am Kornfeld" im Ortsteil Unterschöneberg. Mit der Eröffnung dieser LTE-Mobilfunkstation hat Vodafone zugleich die nächste Ausbaustufe für sein Mobilfunknetz im Landkreis Augsburg gestartet. Bis Mitte 2024 will das Unternehmen fünf weitere Mobilfunk-Bauprojekte vor Ort realisieren, um Funklöcher zu schließen, das bestehende Netz zu verstärken und darüber hinaus das 5G-Netz auszubauen.

Zwei Jahre hat Vodafone gebraucht

Bis zur Inbetriebnahme der neuen Breitband-Station in Unterschöneberg benötigte Vodafone etwa zwei Jahre von der ersten Planung über die Standortauswahl bis hin zur Anschaltung. Nach der Installation der Antennen wurde der neue Standort jetzt frequenztechnisch in das bestehende Mobilfunknetz von Altenmünster integriert und gestartet. Aktuell betreibt Vodafone zwei Mobilfunkstationen in Altenmünster. Beide sind mit der mobilen Breitbandtechnologie LTE ausgestattet und eine verfügt zudem über die Breitbandtechnologie 5G.

Bis Mitte 2024 will das Unternehmen im Landkreis Augsburg weitere Mobilfunk-Bauprojekte realisieren, um Funklöcher zu schließen und die Breitband-Kapazitäten und Geschwindigkeiten auszubauen. In den nächsten Monaten werden unter anderem zwei bestehende Mobilfunkstationen in Gersthofen und Neusäß mit der Breitbandtechnologie LTE ausgestattet. Zudem werden zwei Standorte in Gersthofen mit 5G-Technologie aufgerüstet. Darüber hinaus erhält eine vorhandene Breitband-Station in Neusäß zusätzliche Antennen, um die Kapazitäten im Einzugsgebiet zu erhöhen. (AZ)

