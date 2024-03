Ein gleichberechtigtes Führungstrio beim SC Altenmünster

Nach einer Satzungsänderung stehen mit Fabian Herdin, Florian Seizmeier und Stephan Ertl drei neue Vorsitzende gemeinsam an der Spitze des SC Altenmünster.

Neu aufgestellt ist die Führungsspitze beim Sport Club Altenmünster: Bei der Jahreshauptversammlung wurden erstmals in der Geschichte des 76 Jahre alten Vereins drei gleichberechtigte Vorsitzende gewählt. Voraussetzung dafür war eine Satzungsänderung, welche von den 71 anwesenden Mitgliedern direkt vor den Neuwahlen einstimmig beschlossen wurde.

Ergänzt wurde ein Paragraph, wodurch die Vorstandschaft nur dann beschussfähig ist, wenn mindestens die Hälfte der insgesamt zehn Mitglieder, darunter einer der drei Vorsitzenden, persönlich anwesend oder online zugeschaltet ist. Ferner wurde die Wahlperiode von bisher zwei Jahre auf drei Jahre verlängert.

Wer jetzt an der Spitze des Vereins in Altenmünster steht

Zehn Jahre lang stand Bernhard Lange an der Spitze beim SC Altenmünster, bei den Neuwahlen stellte sich der 61-Jährige nicht mehr zur Verfügung. Dies hatte Lange bereits bei der Jahresversammlung 2023 angekündigt. Um künftig die Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen, wurde die Satzung mit den drei gleichberechtigten Vorsitzenden geändert. Nur so sei es möglich gewesen, Mitglieder zu finden, welche nun gemeinsam den Verein durch die nächste Wahlperiode bis ins Jahr 2027 führen. Von den drei neuen Vorsitzenden hat mit Florian Seizmeier, der im alten Gremium als Beisitzer fungierte, bisher nur einer Erfahrung als Mitglied in der Vorstandschaft. Seine beiden Partner an der Vereinspitze sind Fabian Herdin und Dr. Stephan Ertl.

Bürgermeister und Wahlleiter Florian Mair freute sich nach der Abstimmung, dass der Verein drei tatkräftige Kandidaten für die Wahl präsentieren konnte, die, so seine Überzeugung, voll motiviert an die gestellten Aufgaben herangehen würden. Mit Susann Schwarz (Kassiererin) und Monika Kaps (Beisitzerin) stellten sich neben Florian Seizmeier nur noch zwei weitere Kandidatinnen aus dem alten Führungsgremium zur Wiederwahl. Als neue Schriftfüherin fungiert Anna-Lena Schmid (bisher Charlotte Kraus), zu neuen Beisitzern wurden Michael Rode, Thomas Lauter, Anja Surger und Johannes Mayer gewählt. Aus ihren Ämtern ausgeschieden sind die Beisitzer Wolfgang Fendt, Harald Pomp, Oliver Osterhoff und Ewald Kaiser. Gleiches gilt für den ehemaligen Zweiten Vorsitzenden Fritz Kraus, der wie Osterhoff und Kaiser sein Amt bereits vor Ablauf der Wahlperiode zur Verfügung gestellt hatte.

Zufrieden kann der SC Altenmünster mit seiner finanziellen Entwicklung sein, wie Kassiererin Susann Schwarz in ihrem Vortrag schilderte. Vor allem durch die 75-Jahr-Feier im vergangenen Sommer seien die Einnahmen gestiegen, aber auch durch eine Beitragserhöhung in 2023 stimme die Kasse. Aktuell sind 614 Mitglieder im Verein gemeldet. (her)