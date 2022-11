Ein neuer Weg verbindet Gemeinden und Landkreise

Zwischen Neumünster und Landensberg haben Fußgänger und Radler jetzt eine sichere Spur neben der Kreisstraße. Die Kosten von rund 790.000 Euro übernimmt zum großen Teil der Bund.

Die Sonne lachte bei angenehmen 13 Grad vom weiß-blauen Novemberhimmel, als der lange geplante Geh- und Radweg neben der Kreisstraße zwischen dem Altenmünsterer Ortsteil Neumünster und der Gemeinde Landensberg seiner Bestimmung übergeben wurde: perfektes Radelwetter also. So kamen einige Gemeinderäte und der stellvertretende Landrat Hubert Kraus mit dem Fahrrad zur offiziellen Einweihung des Weges, der nun nicht nur zwei Gemeinden, sondern zugleich die beiden Landkreise Augsburg und Günzburg verbindet.

Schon 2014 gab es Gespräche zum neuen Radweg

Die Anfänge dieses Projekts reichen bis weit in die vorige Wahlperiode zurück. Bereits im Jahr 2014 habe es Gespräche über einen Geh- und Radweg zwischen den Kommunen Altenmünster und Landensberg gegeben, berichtete der Landensberger Bürgermeister Johannes Böse in einer Rückschau. Nach ersten Grundstücksverhandlungen sei das Vorhaben aber ins Stocken geraten und erst nach den Kommunalwahlen 2020 wieder aufgegriffen und nun zum Abschluss gebracht worden.

Stellvertretend für alle, die an der Verwirklichung des Radweges beteiligt waren, gaben sie den Weg für die Öffentlichkeit frei: (von links) die Gemeinderäte Alexander Eisele und Erich Pux, Dekan Thomas Pfefferer, Nathalie Wolber vom Ingenieurbüro Degen & Partner, Bürgermeister Florian Mair (Altenmünster), Johannes Rauner von der Regierung von Schwaben, Bürgermeister Johannes Böse (Landensberg), der Landtagsabgeordnete Georg Winter, Stefan Ketterer von der Baufirma Lutzenberger, der stellvertretende Landrat Hubert Kraus und Gemeinderat Maximilian Rau. Foto: Helene Weinold

Der Weg, der von der Firma Lutzenberger aus Pfaffenhausen gebaut wurde, ist knapp 2200 Meter lang, von denen etwa 1300 Meter auf die Gemarkung Neumünster und rund 900 Meter auf die Gemarkung Landensberg entfallen. Die Kosten von rund 790.000 Euro sind zu 80 Prozent durch Geld aus dem Förderprogramm Stadt.Land des Bundes gedeckt. Außerdem beteiligt sich der Landkreis Augsburg mit 80 Prozent der dann noch verbleibenden Kosten für den Streckenabschnitt bei Neumünster. Für die Planung durch das Ingenieurbüro Degen & Partner aus Günzburg fielen knapp 72.000 Euro an Kosten an.

Lückenschluss zwischen den Landkreisen Augsburg und Günzburg

Der "sehr, sehr schöne Radweg" sei nur möglich geworden, weil viele Menschen Hand in Hand gearbeitet hätten, lobte der Bürgermeister von Altenmünster, Florian Mair. Er zeigte sich darüber hinaus erleichtert, dass im Zuge des Radwegneubaus eine Gesamtlösung zustande gekommen sei. So seien die Fahrbahndecke der Kreisstraße erneuert, Querungshilfen an den Ortseinfahrten angelegt und das Neubaugebiet im Westen Neumünsters integriert worden: "Dadurch ergibt sich eine sehr ansehnliche Ortseinfahrt mit einer sinnhaften Verkehrsführung."

Mit dekorativen Säulen und einer überdimensionalen Schere hatte Vinzenz Seitz von der Bauüberwachung des Landratsamtes Augsburg den Beginn des neu angelegten Radwegs für die Einweihungsfeier geschmückt. Foto: Helene Weinold

"Ausführung perfekt!", kommentierte der stellvertretende Landrat Hubert Kraus den "Lückenschluss zwischen den Landkreisen Augsburg und Günzburg". Dekan Thomas Pfefferer segnete den neu gebauten Weg und wies darauf hin, "dass ein Grenzgebiet immer auch eine Möglichkeit ist, einander zu begegnen".

Vor Jahrzehnten sei er für seinen Einsatz für Radwege ausgelacht worden, erinnerte sich der Landtagsabgeordnete Georg Winter, doch die Entwicklung habe ihm recht gegeben. Er hob hervor, dass der neue Geh- und Radweg nicht nur ein Beitrag zu Klimaschutz und Verkehrssicherheit sei, sondern auch dazu einlade, "unsere schöne Landschaft zu nutzen und unsere Heimat zu genießen".