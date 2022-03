Einbrecher flexen Tresor in einer Werkstatt in Altenmünster auf

In der Nacht auf Donnerstag gelangen die Täter in das Innere der Werkstatt in Altenmünster. Dort schreiten sie dann schnell zur Tat.

Einbrecher haben in einer Autowerkstatt in Altenmünster zugeschlagen. Passiert ist die Tat laut Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag.

Nachdem die Einbrecher in die Werkstatt in der Zusamleite gelangt waren, flexten sie einen kleinen Tresor auf. Der Sach- und Diebstahlschaden hielt sich jedoch in Grenzen, da kaum Bargeld in der Firma verwahrt wurde. Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen übernommen. (thia)