Elektroauto und Lastenrad zum Testen: Tag der Mobilität in Altenmünster

Wer mal mit einem Elektroauto oder Lastenfahrrad fahren möchte, hat am Samstag in Altenmünster die Gelegenheit dazu. Daneben ist noch eine Menge anderes geboten - auch kulinarisch.

Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Unter anderem um diese Frage dreht sich der Tag der Mobilität in Altenmünster. Am Karsamstag, 16. April, ist dort eine Menge geboten. Neben dem Aktionstag findet außerdem das Zusam-Märktle statt.

Tag der Mobilität in Altenmünster

Das hat sich in der Gemeinde inzwischen etabliert. Angeboten wird ein umfangreiches Sortiment an Lebensmitteln aus der Region und Kunsthandwerk. Besonders ist an diesem Samstag, dass auf dem Gelände zwischen Bräustüble, Ortsmitte, Raiffeisenstraße und Rathausplatz auch daneben viel zu erleben ist. Ein facettenreiches Programm informiert die Besucherinnen und Besucher über das Mobilitäts- beziehungsweise Verkehrsverhalten der Menschen in unserem Landkreis, gibt Informationen zu alternativem Mobilitätsverhalten und ermutigt neue Angebote zu nutzen.

Kostenloser Fahrrad-Check in Altenmünster

Konkret gibt es einen Fahrradparcours für Kinder ab fünf, einen kostenlosen Fahrrad-Check und Testfahrten mit einem Lastenrad. Auch mit einem Elektroauto darf Probe gefahren werden. Außerdem wird es Vorträge, Informationen zum Thema Carsharing und eine kostenlose Mobilitätsberatung geben.

Der Musikverein Altenmünster verköstigt die Gäste auf dem Märktle. Und noch etwas: Wer mit dem Fahrrad kommt, profitiert - auf Wunsch - von einer kostenlosen Rad-Überprüfung. (AZ, kinp)