Altenmünster-Eppishofen

vor 18 Min.

Erst nach über 20 Jahren ist die Krippenbauerin aus Eppishofen zufrieden

Plus Marianne Kanefzky baut seit mehr als 20 Jahren an ihrer liebevoll gestalteten Krippe. Wer möchte, kann sich die Handarbeit in Eppishofen ansehen.

Von Josef Thiergärtner

Als Marianne Kanefzky in der Dillinger Schlosskapelle vor circa 25 Jahren eine Krippenausstellung besuchte, war sie von einer Krippe, deren Figuren mit Stoff bekleidet waren, sofort angetan. Die heute 74-Jährige aus dem Altenmünsterer Ortsteil Eppishofen war inspiriert und ließ sich von der Erbauerin aus dem Dillinger Landkreis diese Kunst zeigen. "Mein Wunsch war es immer schon, meine eigene Krippe selbst zu basteln", erzählt die ehemalige Bäuerin. Nachdem ihre Kinder erwachsen waren, setzte sie mit dieser Idee ihren lang gehegten Wunsch in Taten um.

