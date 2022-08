Erfolgloser Einbruch in Geschäft in Altenmünster

In einem Geschäft an der Altenmünster Hauptstraße wurde eingebrochen. Stehlen konnte der unbekannte Täter jedoch nichts.

Zu einem Einbruch kam es am Samstag in Altenmünster. Die Inhaber eines Geschäftes an der Altenmünster Hauptstraße stellten am Samstag gegen 19.30 Uhr fest, dass an der Gebäuderückseite eine Aluminiumtür beschädigt wurde.

Trotz Einbruch wurde nichts gestohlen

Der im Anschluss gerufenen Polizei zufolge steht fest, dass ein unbekannter Täter zwischen 12 und 19.30 Uhr zum einen die Tür beschädigte und zum anderen an einem Fenster die obere Scheibe einschlug.

Trotz des Einbruchs wurde im Geschäft jedoch nichts gestohlen. Die Polizei vermutet, dass der unbekannte Täter anschließend gestört wurde und der weitere Einbruch somit nicht mehr möglich war. Der Sachschaden beläuft sich den Behörden zufolge auf 150 Euro. (mom)