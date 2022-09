Altenmünster

06:00 Uhr

Es gibt kaum Platz für Wohnmobile im Augsburger Land

Plus Der Wohnmobilpark in Altenmünster ist seit einiger Zeit geschlossen. Für Touristen mit Reisemobilen gibt es aber kaum Alternativen im Landkreis. Darunter leidet die Tourismusbranche.

Von Katja Röderer

"Hier befindet sich kein Wohnmobilstellplatz mehr" steht in dicken schwarzen Buchstaben am Tor des Areals in Altenmünster. Auf dem Schotterplatz dahinter herrscht gähnende Leere. Der Wohnmobilpark mit seinen 41 Stellplätzen ist seit Kurzem geschlossen. Für die Tourismusbranche im Augsburger Land ist das keine gute Nachricht. Wer hier mit dem Wohnmobil Station machen will, hat es schwer. Das Angebot ist dürftig. Tourismusdirektor Götz Beck verweist auf die wachsende Zahl der Reisenden, die mit dem Wohnmobil Urlaub machen. "Sie geben gerne etwas mehr aus", hat er festgestellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

