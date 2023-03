Essen statt wegwerfen: So funktioniert ein "Fairteiler"

Foodsharing, auf Deutsch Essen teilen, wird immer beliebter. Wie das funktioniert, kann man jetzt in Altenmünster ausprobieren. Dadurch sollen weniger Nahrungsmittel weggeschmissen werden.

Es sieht aus wie in einem Tante-Emma-Laden aus dem vergangenen Jahrhundert: Eine große Dose Senfgurken, Apfelsaft, Marmorkuchen, Mehl, Nudeln und vieles mehr stehen im sauber sortierten Regal – nur Tante Emma fehlt. Das Regal gehört nämlich zum neuen Foodsharing-Fairteiler in der alten Garage neben dem Rathaus in Altenmünster. In dem Raum können überschüssige, aber noch einwandfreie Lebensmittel im Regal oder im Kühlschrank deponiert und damit für andere Menschen freigegeben werden, die sich kostenlos bedienen und damit die Waren vor der Tonne retten dürfen.

In Altenmünster gibt es jetzt einen Fairteiler-Raum

Die Pläne für dieses Angebot hatte Corina Schneider-Mutschelknaus aus Zusamzell im vergangenen Jahr im Gemeinderat vorgestellt, der die Idee begrüßte. Schneider-Mutschelknaus engagiert sich schon seit Längerem beim Verein Foodsharing und hat bislang bei sich zu Hause Lebensmittel entgegengenommen und weitergegeben. In den vergangenen Wochen haben nun Mitarbeiter des gemeindlichen Bauhofs den Fairteiler-Raum umgebaut und eingerichtet, unterstützt von Mitgliedern des Jugendrats, der unter anderem das Streichen der Wände übernahm.

Hereinspaziert! Aus dem Fairteiler am Rathausplatz in Altenmünster darf jeder Lebensmittel herausnehmen und so vor der Mülltonne retten. Bürgermeister Florian Mair (rechts) und Initiatorin Corina Schneider-Mutschelknaus (Zweite von links) freuen sich mit dem ganzen Foodsharing-Team über das neue Angebot. Foto: Helene Weinold

Ihnen allen dankte Bürgermeister Florian Mair bei der Eröffnung des Raumes, der von jetzt an täglich zwischen 8 und 20 Uhr zugänglich ist. Um Ordnung und Sauberkeit kümmert sich ein Team von Ehrenamtlichen Foodsavern, also Essensrettern, unter der Leitung von Initiatorin Corina Schneider-Mutschelknaus. Sie freute sich bei der Eröffnung über das einladende Ambiente und meinte: "Ich kenne keinen Fairteiler, der so hübsch ist." Ihrer Erfahrung nach werde das Angebot gerne angenommen: "Ich rechne damit, dass die Waren, die jetzt hier liegen, am Wochenende schon nicht mehr da sind."

Tipps: Wie sich bei Lebensmitteln Geld sparen lässt 1 / 5 Zurück Vorwärts Einkauf planen Ina Feldhoffer ist Lehrerin an der Hauswirtschaftsschule in Schwabmünchen und unterrichtet neben Fächern wie Ernährung und Lebensmittel auch Haushalts- und Finanzmanagement. Sie sagt: "Mit etwas Planung lässt sich beim Einkaufen Geld sparen." Mit einem Speiseplan für die ganze Woche und einem Einkaufszettel ließen sich unnötige Einkäufe vermeiden und Lebensmittel sinnvoll verwerten. Bei Großpackungen empfiehlt die Expertin, genau hinzuschauen, denn nicht immer sind sie am preiswertesten.

Regional einkaufen Bei Obst und Gemüse gilt: Regionale und saisonale Produkte kosten meist weniger als exotische Importe, weshalb sich eine Fahrt zum Direktvermarkter oder Hofladen lohnen kann.

Richtig lagern Wer wenig Lebensmittel wegwirft, spart Geld. Deshalb spielt die Lagerung eine wichtige Rolle, weiß Feldhoffer. Ältere Produkte sollten in der Vorratskammer oder im Kühlschrank nach vorne gestellt und zuerst verbraucht werden. Gemüse gehört in das dafür vorgesehene Kühlfach, Fleisch und Wurst sollten ebenfalls in einem unteren Fach lagern. In der Mitte des Kühlschranks ist Platz für Milchprodukte, oben oder im Seitenfach kann Selbstgekochtes oder Butter aufbewahrt werden. Andere Lebensmittel wie Öl oder Kartoffeln sollten dunkel, kühl und trocken gelagert werden, damit sie länger frisch bleiben. Kleiner Tipp: Bananen sollten von Äpfeln ferngehalten werden, denn diese geben Stoffe ab, die Bananen schneller reifen lassen.

Wenig verschwenden Einige Produkte sind auch nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums noch verwendbar. Bevor der Joghurt also direkt im Müll landet, sollten Verbraucherinnen und Verbraucher prüfen, ob er noch gut ist. Auch das Einfrieren oder Einkochen kann helfen, um weniger Lebensmittel zu verschwenden.

Digitale Angebote nutzen Geld sparen lässt sich Feldhoffer zufolge auch mit Apps. Über die Plattform Foodsharing können private Anbieter Lebensmittel umsonst abgeben oder abholen. Ein anderes Angebot ist die App Too Good To Go. Restaurants und Geschäfte stellen dort unverkaufte, überschüssige Ware ein und verkaufen sie zu vergünstigten Preisen an Selbstabholer. (lac)

Jeder darf sich Lebensmittel herausnehmen und spenden

"Egal, ob arm oder reich, bei Foodsharing darf jede/r etwas aus dem Fairteiler kostenlos herausnehmen. Es geht allein darum, dass keine Lebensmittel im Müll landen, sondern gegessen werden", steht auf einem Plakat an der Wand des Raumes. Bürgermeister Mair hob hervor, dass diese Form des Foodsharings den Tafeln keine Konkurrenz machen, sondern deren Angebot ergänzen solle. Mair sieht das Foodsharing auch als niederschwelliges Angebot für alle, die jeden Cent zweimal umdrehen müssen: "Um zu den Tafeln zugelassen zu werden, müssen die Menschen ihre Einkommensverhältnisse offenlegen. Manche scheuen das und verzichten lieber auf die günstigen Lebensmittel. Im Fairteiler können sie sich jederzeit bedienen."

Diese Regeln gelten beim Foodsharing

Eine Infotafel klärt über die wenigen Regeln auf, die es zu beachten gilt:

Was darf rein? So müssen Lebensmittel , die ins Regal oder in den Kühlschrank gelegt werden, auf jeden Fall noch verzehrfähig sein.

So müssen , die ins Regal oder in den Kühlschrank gelegt werden, auf jeden Fall noch verzehrfähig sein. Gilt das Mindesthaltbarkeitsdatum? Das Mindesthaltbarkeitsdatum darf abgelaufen, aber das Produkt nicht verdorben sein. Alkohol, Energydrinks, Hackfleisch, roher Fisch, selbst gesammelte Pilze und Produkte aus Rohmilch und rohen Eiern dürfen nicht abgegeben werden.

Das Mindesthaltbarkeitsdatum darf abgelaufen, aber das Produkt nicht verdorben sein. Alkohol, Energydrinks, Hackfleisch, roher Fisch, selbst gesammelte Pilze und Produkte aus Rohmilch und rohen Eiern dürfen nicht abgegeben werden. Was ist mit Kühlwaren? Bei Kühlwaren muss die Verpackung ungeöffnet sein und die Kühlkette beim Transport eingehalten sein.

"Wer beispielsweise vor dem Urlaub feststellt, dass der Joghurt oder die noch nicht geöffnete Packung Milch nicht bis zur Rückkehr halten, kann solche Lebensmittel im Fairteiler für andere bereitstellen", erklärt Corina Schneider-Mutschelknaus das Prinzip. Ergänzt werden solche Gaben durch Waren aus Betrieben der Gemeinde und der näheren Umgebung.