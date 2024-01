Altenmünster

vor 19 Min.

Etwa 150 Menschen kommen zur Protestaktion der Landwirte in Hennhofen

Plus Mit einem Signalfeuer machen Landwirte in Hennhofen auf ihre Unzufriedenheit aufmerksam. Warum die beiden Kindergärten im Ort von dieser Aktion profitieren.

Von Josef Thiergärtner Artikel anhören Shape

Ein Signalfeuer entzündeten Landwirte gemeinsam mit einigen Unternehmern aus Altenmünster am späten Sonntagnachmittag im Gewerbegebiet Hennhofen. Maximilian Rau als Mitinitiator der Veranstaltung sagte: "Wir zünden dieses Feuer heute an, um ein Signal nach Berlin zu senden, dass es so nicht weitergehen kann". Im gesamten Bundesgebiet waren Landwirte mit ihren Traktoren unterwegs, um ihren Unmut über die geplanten Kürzungen der Subventionen kundzutun. Wichtig sei auch, vor Ort mit der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen und um Verständnis zu werben, erwähnte der Landwirt, der in Neumünster eine Biogasanlage und eine Rinderzucht betreibt.

Etwa 25 Traktoren hatten sich rund um das Feuer aufgereiht. Foto: Josef Thiergärtner

Bürokratie macht ihnen den Arbeitsalltag schwer

Etwa 150 Besucher waren dem Aufruf gefolgt und bekundeten ihre Solidarität mit den Landwirten. Es sei nicht nur die angekündigte Steuererhöhung beim Agrardiesel, oder die Streichung der Kraftfahrzeugsteuerbefreiung, die die Landwirte bewegt, erklärte Rau. "Aber diese Maßnahmen brachten das Fass zum Überlaufen", pflichtete ihm Simon Litzel, der wie sein Berufskollege im Gemeinderat Altenmünster vertreten ist, bei. Vor allem die überbordende Bürokratie und die ihrer Ansicht nach große Anzahl von unsinnigen Vorgaben würden die Arbeit erschweren. Darunter leiden offenbar nicht nur Landwirte, auch Metzger, Bäcker oder Spediteure hatten sich den Protestaktionen angeschlossen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen