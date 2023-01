Feuerwehr Altenmünster blickt auf ereignisreiches Jahr zurück

18 Alarmierungen und 28 Übungsabende im vergangenen Jahr liegen hinter den Freiwilligen der Wehr aus Altenmünster. Was zu tun war und welche Veränderungen es gibt.

Mit einer leicht veränderten Mannschaft startet Jürgen Urban in seine dritte Amtsperiode als Vorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr Altenmünster. Sein Stellvertreter Horst Rößle stellte sich nach 20 Jahren in dieser Position nicht mehr zur Wahl, dafür wurde der bisherige Kassenwart Markus Wolf gewählt. Der weitere Vorstand des 252 Mitglieder zählenden Vereines setzt sich nach den Neuwahlen wie folgt zusammen: Kassenwart Andreas Weiß (neu) und Schriftführer Mario Stegmayr. Als Beisitzer fungieren künftig Christoph Streil, Anna-Lena Schmid (neu) und Andreas Klob (neu).

Erfreut zeigte sich der Vorsitzende in seinem Rückblick, dass die Feuerwehr im abgelaufenen Jahr auch im kulturellen Bereich wieder aktiv sein konnte. Erwähnenswert ist dabei die Maifeier mit dem Maibaumaufstellen in traditioneller Weise, das Brauchtum des Wasservogels am Pfingstmontag, das Sommerfest am Bauhof, die Bewirtung beim Martinsumzug der Pfarrei, oder die Beteiligung am Adventsmarkt.

Zwei Großbrände forderten die Wehr heraus

"Ein ereignisreiches Jahr mit 18 Alarmierungen und 28 Übungsabenden liegt hinter uns", berichtete Kommandant Heinz Weindl und freute sich, dass neben 62 Aktiven die Jugendgruppe um zwölf neue Mitglieder auf nunmehr 21 Nachwuchskräfte angewachsen ist. 540 Stunden leistete die Wehr bei ihren Einsätzen, worunter neben mehreren technischen Hilfeleistungen auch zwei Großbrände die Aktiven herausforderte.

Weil in den letzten zwei Jahren coronabedingt keine Ehrungen mehr für passive Mitglieder stattfanden, nahmen diese einen breiten Raum der Versammlung ein. Dabei wurde Josef Thiergärtner aufgrund seiner hervorragenden Verdienste während seiner Amtszeit von der Versammlung zum Ehrenvorstand ernannt. (joti)

Geehrt wurden für langjährigen aktiven Dienst: