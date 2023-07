Auszeichnung: Fischachs Pfarrer Schrom ist nun Geistlicher Rat

Bischof Bertram Meier zeichnet zwei Männer aus dem Kreis Augsburg für ihr Engagement in Kirche und Gesellschaft aus.

15 Persönlichkeiten aus dem Bistum Augsburg sind durch Bischof Dr. Bertram Meier bei einem Festakt im Haus Sankt Ulrich für ihr Engagement in Kirche und Gesellschaft ausgezeichnet worden. In Würdigung ihrer herausragenden Verdienste, die sich in den vorgetragenen Laudationes widerspiegelten, bekamen sechs Laien die Ulrichsmedaille sowie sechs Priester den Ehrentitel Bischöflicher Geistlicher Rat verliehen. Zudem überreichte Bischof Bertram dreimal das päpstliche Ehrenkreuz „Pro Ecclesia et Pontifice“.

Unter den Geehrten befand sich Fischachs Pfarrer Dr. Markus Schrom. Er trägt nun den Ehrentitel "Bischöflicher Geistlicher Rat". Christoph Mayer aus Altenmünster erhiellt das Ehrenkreuz des Papstes. Das päpstliche Ehrenkreuz „Pro Ecclesia et Pontifice“ wurde von Papst Leo XIII. 1888 als Anerkennung für besondere Dienste in den Anliegen von Papst und Kirche gestiftet. (AZ)