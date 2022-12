Fischereijugend hilft Bachforellen mit dem Nachwuchs

Zur Fischerei gehört nicht nur das Angeln, sondern auch die Nachzucht von Fischen. Das durfte eine Jugendgruppe jetzt ausprobieren.

Einen Unterricht der besonderen Art erhielten die Jungfischer des Fischereivereins Altenmünster am frostigen Vormittag des dritten Adventssonntages. "Natürliche Nachzucht der Bachforellen" stand auf dem "Stundenplan". Mit dieser Aktion, die der Verein an seinem Weiher bei Baiershofen startete, verfolgen sie das Ziel, den Besatz in der Zusam nachhaltig zu verbessern.

Wie kommen eigentlich die kleinen Forellen ins Wasser? Wie entsteht das Lebewesen Fisch? Am wärmenden Lagerfeuer erläuterte Vorsitzender Roland Mengele dieses Naturschauspiel den jungen Zuhörern: Mit ihrer Schwanzflosse schlage das Weibchen eine Laichkuhle in den kiesigen Untergrund frei und lege dort ihre Eier (die Laich) ab, die das Männchen – der Milchner – gleichzeitig befruchtet, erklärte er. Im Anschluss daran deckt das Weibchen durch Schlagen mit der Schwanzflosse den befruchteten Laich wieder zu. Diesen Ablauf führten die Vereinsmitglieder nun künstlich an ihrem Weiher durch.

Nicht alle Jugendlichen trauten sich an den Fisch

Mit dem umfangreichen Wissen aus dem "Theorieunterricht" durften die Jugendlichen anschließend selbst mit Hand anlegen. Am Tisch wurden die Geschlechtsprodukte der laichreifen Fische aus dem Teich "abgestreift" – durch leichten Druck entlang der Bauchseite flossen die Eier und der Samen (Milch) aus der Geschlechtsöffnung. Beides wurde vermischt, und nach Zugabe von Wasser erfolgte die Befruchtung. Erstaunt waren die Jugendlichen, dass diese Aktion doch einiger Erfahrung bedarf, nicht jeder traute sich, nicht jedem gelang es.

Roland Mengele hilft den Jugendlichen beim Befüllen der Aufzuchtboxen, die er anschließend in der Zusam einsetzt. Foto: Josef Thiergärtner

Mit dem "Laichertrag" von circa 100 Forellen ging es dann zur Zusam nach Altenmünster, um dort die Laicheier in Aufzuchtboxen im fließenden Gewässer einzusetzen. Je nach Wassertemperatur dauert es nun zwischen fünf und sieben Wochen, bis kleine Fische die Box verlassen. Thomas Krauß, der die Jugendgruppe mit ihren 23 Mitgliedern betreut, zeigte sich erfreut, dass seine Truppe mit Begeisterung bei dieser durchaus sinnvollen Aufgabe mitwirkte. Denn zur Fischerei gehört nicht nur das Angeln, sondern auch die Hege des Fischbestandes und die Pflege der Gewässer.

