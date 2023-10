Altenmünster

06:30 Uhr

Für den Breitbandausbau greift Altenmünster tief in die Tasche

Einen großen Anteil der Ausgaben im Vermögenshaushalt nimmt mit 810.000 Euro der Breitbandausbau in den Ortsteilen ein.

Plus Die Gemeinde hat den Haushalt für das Jahr 2023 verabschiedet. Vor allem in Baumaßnahmen investiert Altenmünster in diesem Jahr. Der Breitbandausbau gehört dazu.

Von Josef Thiergärtner Artikel anhören Shape

Ungewöhnlich spät befasste sich der Gemeinderat Altenmünster mit dem Haushaltsplan für das laufende Jahr. Weil die Kämmererstelle elternzeitbedingt nicht besetzt war, wirkte Bürgermeister Florian Mair bei der Erstellung des umfangreichen Zahlenwerkes mit. Der gemeinsam mit Geschäftsführer Heinz Weindl und der Verwaltungsangestellten Silke Kastner erstellte Haushalt weist ein Gesamtvolumen von 16,3 Millionen Euro aus. Durch den Rückgang von knapp fünf Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr entspricht dieses Volumen eher dem Trend aus den Jahren 2021 und früher.

Deshalb sprach Florian Mair von einem soliden Kommunalhaushalt, der aufgrund des fortgeschrittenen Jahres vielfach mit tatsächlich realisierten Projekten erfüllt wurde. "Der Haushalt ist bewusst konservativ geplant, was bedeutet, dass erwartete Einnahmen eher moderat ihren Ansatz fanden und bei den Ausgaben ausreichende Puffer eingeplant sind", sagte er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen