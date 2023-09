Fußball-Aktionstag mit dem FCA lässt Kinderherzen höher schlagen

Der FCA und der Landkreis Augsburg machen die Kinder an der Grundschule Altenmünster mit der Funktion des Herzens vertraut.

Normalerweise hält sich die Motivation von Schülerinnen und Schülern während der ersten Stunde um 8 Uhr morgens in Grenzen. Die Kinder der Klasse 4a in Altenmünster jedoch erwarteten den Schulbeginn am Dienstag mit Freude. Mehrere von ihnen waren aus gutem Grund extra im FCA-Trikot erschienen: Die Grundschule in Altenmünster gehörte zu insgesamt sechs Grundschulen, an denen der FC Augsburg und die Gesundheitsförderung des Landkreises Augsburg an diesem Tag eine gemeinsame Aktion zum Thema Herzgesundheit veranstalteten. Ein Video mit dem Kasperle der Augsburger Puppenkiste sowie vier Mitmach-Stationen boten den Kindern ebenso viel Bewegung wie Infos rund um das menschliche Herz und den Blutkreislauf. Zum Abschluss gab es einen Parcours zu bestehen.

Kasperle eröffnet den Herzgesundheits-Tag an der Grundschule Altenmünster

Das Augsburger Kasperle begrüßte seine "Couchkartoffeln und Turnbeutelvergesser" im Klassenzimmer per Videobotschaft: Es führte an der Hundeleine seinen inneren Schweinehund, den es für gesunde Bewegung zu überwinden gilt. Alexander del Sorbo vom Nachhaltigkeitsmanagement des FCA ermunterte die Kinder: "Darum geht’s am Ende, dass wir uns bewegen". Gemeinsam mit zwei Nachwuchstrainern betreute er eine der vier Stationen in der Schulturnhalle, an der die Kinder zunächst lernten, ihren Puls am Handgelenk zu ertasten. Nach verschiedenen Bewegungs- und Koordinationsaufgaben mit dem Ball fühlten die Kinder nun den erhöhten Herzschlag.

Alexander del Sorbo von der Nachhaltigkeitsabteilung des FC Augsburg ist überzeugt, dass Spaß und Bewegung den Lerneffekt bei Kindern fördern. Foto: Ludwig Wenisch

An den anderen Stationen, die von einem Team der Gesundheitsförderung des Landkreises betreut wurden, durften die Kinder ihren Puls nicht nur ertasten, sondern auch selbst einmal messen und mit dem Stethoskop ihrem Herzschlag zuhören. Eine gute Vorstellung von der Kraft des eigenen Herzens konnten sich die Kinder außerdem an der Station "Mein ausdauerndes Herz" machen, indem sie Gummibälle in Form von Blutstropfen mehrmals hintereinander zusammendrückten – möglichst im Takt des zuvor gemessenen eigenen Herzschlags. An einer weiteren Station lernten die Kinder anhand eines Modells mehr über den Blutkreislauf und den Aufbau des Herzens – und bekamen so eine bildliche Vorstellung von dessen lebenswichtiger Funktion.

Aktionstag bietet Kindern in Altenmünster Bewegung

"Ich fand toll, wie die uns das erklärt haben", ist die Viertklässlerin Ida begeistert. Am besten gefällt ihr die Station, an der sie ihren eigenen Puls messen konnte. Ihre Klassenkameradin Ilaria dagegen hat die Sportstation mit den Bällen am besten gefallen. Alexander del Sorbo vom FC Augsburg sieht genau in dieser Kombination aus Bewegung und gesundheitlichem Lernen das Erfolgsrezept des Aktionstages: "Ich glaube, dadurch beschäftigen sich die Kids nochmal anders damit als im Klassenzimmer."

Für viele der Grundschulkinder war es ein Highlight, den eigenen Herzschlag durch ein Stethoskop zu hören. Foto: Ludwig Wenisch

Auch der stellvertretende Landrat Hubert Kraus findet schön, dass die Brücke zwischen Bewegung und theoretischem Wissen geschlagen werden kann. "Wir wollen uns Gesundheitsregion nennen, dann müssen wir das Ganze auch mit Leben füllen", erklärt er die Motivation hinter dem Aktionstag.

Das gemeinsame Pilotprojekt von Landkreis und FCA, das im Rahmen der "Gesundheitsregion Plus" entstanden ist, verbindet zwei bereits bewährte Konzepte: Das Gesundheitsamt des Landkreis hat bereits vorher alljährliche Spieleketten zu gesundheitlich orientierten Themen angeboten, beispielsweise unter dem Motto "Bewegung und Entspannung".

Auch der FCA ist bisher auf eigene Faust an Schulen und Kindergärten aktiv gewesen: Seit 2021 hat die Nachhaltigkeitsabteilung des Vereins Aktionstage mit dem Schwerpunkt Bewegung ausgerichtet. Ein Teil dieses Angebots ist die Ballschule, bei der die Kinder dribbelnd und kickend einen Parcours mit dem Fußball absolvieren dürfen. Dieser Hindernislauf mit dem runden Leder bildete auch den Abschluss des Aktionstages – und ließ mit Sicherheit manch ein kleines Fanherz in Altenmünster höher schlagen.