Altenmünster

18:00 Uhr

Geflüchtete ukrainische Familie: Als Erstes kamen die Bomben

Plus Eine ukrainische Familie flüchtet in letzter Minute. Dann kommen russische Soldaten. Eine Geschichte über Grausamkeit, Dankbarkeit und eine ungewisse Zukunft.

Von Moritz Maier

"Wir konnten schon seit Tagen nicht mehr schlafen", sagt Sena. "Als dann die erste Bombe in unserer Nachbarschaft einschlug, stiegen wir ins Auto und sind geflohen." Für Kleidung war in den zwei Autos kaum noch Platz. Die Benzinkanister waren wichtiger. Die nächsten sieben Tage verbrachten die 20-jährige Sena und ihre Eltern im Auto. Sie haben es geschafft: Über viele Ländergrenzen kamen sie schließlich in Altenmünster im Landkreis Augsburg an, wo ein Freund sie aufnahm. Sena erzählt von der Flucht. Ihre Heimat ist nun von russischen Soldaten besetzt. Viele Freunde und Verwandte seien noch dort - und können nicht mehr fliehen.

