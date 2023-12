Altenmünster

vor 48 Min.

Gemeinderat in Altenmünster befasst sich mit Baugebieten

Der Gemeinderat in Altenmünster befasste sich mit Änderungen in den Bebauungsplänen mehrerer Baugebiete.

Plus Es gibt kleinere Änderungen zu einigen Baugebieten in Altenmünster. Was der Gemeinderat nun beschlossen hat.

Es gibt Neuigkeiten zu Baugebieten in Altenmünster. Der Gemeinderat befasste sich zuletzt mit einigen Stellungenahmen zu den Bebauungsplänen. Dabei geht es um Änderungen der Bebauungspläne für die Gebiete Hennhofen Nord II, Unterschöneberg am Kreisverkehr und Altenmünster Nord. In allen drei Fällen billigte der Gemeinderat die Änderungen und beauftragte die Verwaltung, die Bebauungspläne bekannt zu machen.

Sorge vor Zersiedelung der Landschaft in Altenmünster

Gegen die Einbeziehungssatzung „Eppishofen – Östlich der Waldstraße“, bei der es um das Baurecht für ein Wohnhaus geht, hatte Kreisbaumeister Frank Schwindling „erhebliche städtebauliche Bedenken“ geäußert, wie Bürgermeister Mair berichtete. Schwindling befürchtet eine weitere Zersiedelung der Landschaft und führt an, der „ohnehin schon dominante Gebäudebestand“ entwickle sich immer weiter in den Außenbereich.

