Giftige Schwammerl sorgen für Chaos auf der Theaterbühne

In eine düstere Waldschänke mit zwielichtigem Personal verwandelt sich die Bühne des Vereinsheims Neumünster bei den Theatertagen im November. Unter der Regie von Hannelore Seehuber und Norbert Siersch proben die Theaterfreunde zurzeit die Gaunerkomödie „Banditn Bagasch“ von Ralph Wallner, die am Samstag, 2. November, Premiere hat.

Das Stück spielt in der Kneipe Zum hängenden Hansl, deren Wirt Hallimasch (Wolfgang Siersch) mit seiner Banditenfamilie regelmäßig die Gäste ausraubt – immer mithilfe eines Schlaftrunks, den ihre Nachbarin aus giftigen Schwammerln braut. Das geht eine ganze Weile gut, bis der Räuberbande ein Missgeschick unterläuft und ein Opfer, der arrogante Lump Rupp von Reizker (Simon Heinle) an dem unbekömmlichen Gebräu stirbt. Dass dann auch noch der Schlitzer-Vinz (Jürgen Steppe) mit seiner Trinkgeld-Resi (Silvia Baier) in der Wirtschaft erscheint und ein Fremder auftaucht, der dem Toten aus dem Schuppen aufs Haar gleicht, macht die Situation nicht einfacher.

Die Theaterfreunde zeigen den Schwank in drei Akten nach der Premiere am Samstag, 2. November, noch weitere vier Mal: am Freitag, 8., Samstag, 9., Freitag, 15., und Samstag, 16. November, jeweils um 19.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf am Sonntag, 20. Oktober, ab 15 Uhr im Vereinszentrum Neumünster und anschließend telefonisch von Dienstag bis Freitag zwischen 19 und 20 Uhr unter der Mobilnummer 0173 161 4655. (hwe)