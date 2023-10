Glasfaser: In Altenmünster gibt es jetzt schnelles Internet

Das Glasfaserangebot für Altenmünster steht. Die Telekom weitet mit Netzbetreiber Miecom ihr Angebot aus.

In Altenmünster gibt es ab sofort schnelles Internet. Bürgerinnen und Bürger können sich an das örtliche Netz der miecom anbinden lassen und einen Glasfaseranschluss bei der Deutschen Telekom buchen. Das Versprechen der Anbieter: Mit einem Glasfaseranschluss lassen sich große Daten in Sekundenschnelle herunterladen und auch Online-Spiele laufen ohne Verzögerungen.

Glasfaser auch in Hennhofen, Hegnenbach und Zusamzell

„Durch das Netz der Miecom und dem Angebot der Telekom wird Altenmünster als Wohn- und Arbeitsort noch attraktiver", freut sich Altenmünsters Bürgermeister Florian Mair. "Wir sind froh und auch ein Stück weit stolz darauf, unseren Bürgerinnen und Bürgern den Vorteil eines flächendeckenden Glasfasernetzes bieten zu können.“ Diese Nachricht dürfte vor allem die Anwohnerinnen und Anwohner interessierten, die von zu Hause aus arbeiten möchten. Denn mit einem Glasfaseranschluss ist nicht nur die Internet-Geschwindigkeit höher, auch das Herauf- und Herunterladen von großen Datenmengen wird beschleunigt. Das bedeutet, dass man Filme in 4K streamen und große Bild- und Videodateien schnell versenden kann.

Die Telekom kooperiert neben Altenmünster auch in anderen Kommunen in der Region mit der Miecom: in Heretsried, Lutzingen, Emersacker, Ried und Altenmünster Nord mit den Ortsteilen Hennhofen, Hegnenbach und Zusamzell. Wer sich in diesen Ortschaften für einen Glasfaseranschluss interessiert, kann unter www.telekom.de/glasfaser die Verfügbarkeit für seine Adresse prüfen. (AZ)